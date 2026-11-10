Ponticelli. Nuovo incidente mortale, centauro 19enne si schianta contro auto

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Un altro grave incidente stradale si è verificato in via Carlo Miranda, nel quartiere Ponticelli a Napoi, dove un giovane di 19 anni ha perso la vita a seguito delle ferite riportate in un incidente. A comunicarlo è la polizia locale in una nota: «Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale, intervenuti con personale coordinato dalla Centrale Operativa, il giovane era alla guida di un motociclo di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un impatto con un’autovettura utilitaria condotta da un ventenne. L’auto stava effettuando una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada laterale. Dopo il primo urto, il motociclo ha proseguito la propria corsa terminando contro un palo dell’illuminazione pubblica».













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