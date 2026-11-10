Marano, via Lazio: lavori stradali a pieno ritmo. Dal Comune: “Interventi eseguiti a regola d’arte”. Nonostante qualche stupidaggine apparsa sui social

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MARANO – I lavori stradali in via Lazio procedono a pieno ritmo e con grande attenzione alla precisione degli interventi. Dopo un avvio in ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti, il cantiere è ormai entrato a regime e le attività stanno andando avanti con regolarità.

Nelle ultime ore non sono mancate alcune polemiche sui social, con commenti e osservazioni anche da parte di esponenti politici. Interventi che, secondo quanto riferito, avrebbero suscitato anche i richiami dei commissari che attualmente guidano il Comune.

Dall’ente, tuttavia, arriva un messaggio chiaro: c’è la massima attenzione sull’andamento del cantiere e sulla qualità delle opere. I lavori, assicurano, vengono eseguiti a regola d’arte, con controlli e verifiche affinché il risultato finale sia conforme agli standard richiesti.

L’obiettivo è portare a termine l’intervento garantendo un rifacimento stradale accurato e duraturo, senza lasciare spazio a improvvisazioni.

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