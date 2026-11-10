MARANO. Clan Orlando, scarcerato “Papele”: dopo oltre dieci anni di detenzione torna libero il fratello del boss “Mazzolino”

E’ tornato in libertà nei giorni scorsi Raffaele Orlando, conosciuto negli ambienti criminali con il soprannome di “Papele”, dopo aver scontato la propria pena al termine di una lunga detenzione durata oltre dieci anni.

Orlando era stato arrestato nel 2017 nell’ambito di una maxi inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, coordinata dalla pm Di Mauro, che aveva ricostruito ruoli e dinamiche criminali legate al clan.

Secondo le contestazioni investigative, Raffaele Orlando avrebbe ricoperto un ruolo di organizzatore, dirigente e referente del gruppo per le attività illecite, occupandosi anche del coordinamento dei rapporti con esponenti del clan Polverino.

È fratello di Antonio Orlando, conosciuto come “Mazzolino”, ritenuto il capoclan e attualmente detenuto.

Con l’avvenuta espiazione della pena, Raffaele Orlando ha lasciato il carcere ed è tornato in libertà.