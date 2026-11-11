Dissesto sul versante dei Camaldoli, prosegue iter per messa in sicurezza

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Proseguono senza interruzioni le attività tecniche finalizzate all’individuazione delle misure necessarie alla messa in sicurezza del versante della collina dei Camaldoli, interessato dal recente distacco di materiale roccioso di grandi dimensioni.

L’evento franoso, ricorda una nota del Comune di Napoli, ha reso indispensabile la chiusura temporanea al traffico del Raccordo Pianura-Soccavo-Vomero a tutela della pubblica incolumità.

Da circa dieci giorni, tecnici specializzati in lavori su funi sono impegnati in operazioni di ispezione ravvicinata e rilievo di dettaglio della parete rocciosa.

Tali verifiche, che si integrano ai rilievi già eseguiti tramite drone e dai punti di osservazione elevati, consentiranno di programmare le azioni volte a rimuovere i pericoli di ulteriori crolli di blocchi di elevate dimensioni da grandi altezze. Parallelamente, il Comune di Napoli ha emanato apposite ordinanze sindacali nei confronti dei proprietari privati delle aree interessate dall’origine del fenomeno franoso, disponendo l’esecuzione degli interventi di loro competenza.

L’Amministrazione continua a monitorare costantemente. In seguito alle verifiche tecniche che hanno accertato il distacco di massi tufacei e il potenziale rischio di ulteriori cedimenti, è istituito il divieto di transito veicolare in entrambi i sensi di marcia lungo il Raccordo Pianura-Soccavo-Vomero, nel tratto compreso tra via dello Sport e via Montagna Spaccata. Per consentire la circolazione alternativa durante la chiusura dell’arteria, si individuano i seguenti percorsi obbligatori.













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