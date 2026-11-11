SANGIULIANO, INCHIESTA SANITA’: “A SINISTRA IN CAMPANIA C’E’ UN BUBBONE DI MALAFFARE”

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Ma c’è un bubbone politico di malaffare su cui chiediamo massima trasparenza.
Fico non può dire che lui non c’era perché molti suoi esponenti di oggi c’erano quando sono stati nominati i vertici di Soresa e lui stesso si è giovato del consenso elettorale proveniente da certi ambienti. In Campania si è generato un sistema politico affaristico che specula sui bisogni dei cittadini. Noi vogliamo una società dei diritti e dei doveri, siamo tornati alla malavita in politica denunciata da Gaetano Salvemini”. Lo dichiara il capo dell’opposizione in Regione Campania Gennaro Sangiuliano.