SANGIULIANO, INCHIESTA SANITA’: “A SINISTRA IN CAMPANIA C’E’ UN BUBBONE DI MALAFFARE”

Ma c’è un bubbone politico di malaffare su cui chiediamo massima trasparenza.

Fico non può dire che lui non c’era perché molti suoi esponenti di oggi c’erano quando sono stati nominati i vertici di Soresa e lui stesso si è giovato del consenso elettorale proveniente da certi ambienti. In Campania si è generato un sistema politico affaristico che specula sui bisogni dei cittadini. Noi vogliamo una società dei diritti e dei doveri, siamo tornati alla malavita in politica denunciata da Gaetano Salvemini”. Lo dichiara il capo dell’opposizione in Regione Campania Gennaro Sangiuliano.