Ciclo rifiuti, in Campania 24,5 milioni per impianti e bonifiche

Fondi europei per 24,5 milioni destinati a impianti e bonifiche nel ciclo dei rifiuti sono stati programmati dalla Giunta regionale della Campania, riunita oggi, che ha anche approvato il protocollo con il Commissario unico per la Terra dei Fuochi, insieme al Piano triennale della formazione di protezione civile .

Con fondi del Pr Campania Fesr 2021-2027, la Giunta ha finanziato quattro interventi, con l’obiettivo di aumentare la spesa certificabile già nel 2026.

Le risorse sono così ripartite: 2,5 milioni per il compostaggio di prossimità, 6 milioni per l’impianto di trattamento della frazione organica a Casal di Principe, 3,3 milioni per la bonifica e la messa in sicurezza dell’ex discarica comunale in località Pustarza a Savignano Irpino e 2,7 milioni per il sistema di confinamento delle emissioni odorigene dell’impianto di compostaggio di Eboli.

Il protocollo d’intesa con il commissario per la bonifica della Terra dei Fuochi coinvolge i Punti di Facilitazione Digitale attivati da Ifel Campania con il Pnrr.

Questi presidi aiuteranno i cittadini a usare i servizi digitali relativi alla gestione dei rifiuti, ai sistemi di raccolta, ai centri di conferimento, ai canali di segnalazione e alle campagne di prevenzioni. Ifel fornirà inoltre al Commissario supporto specialistico in ambito giuridico ed economico-finanziario.

Per la Protezione civile è stato approvato il Piano triennale della formazione 2027-2029 della Scuola regionale “Ernesto Calcara”. Il Piano prevede corsi, seminari e attività divulgative nelle scuole e per la cittadinanza, per rafforzare le competenze del personale regionale, degli enti locali e del volontariato organizzato, anche con strumenti digitali.

La Giunta ha inoltre rinnovato il protocollo “In Campania la scuola non rischia” con l’Ufficio Scolastico Regionale: negli istituti statali e paritari di ogni ordine e grado si svolgono percorsi sui rischi del territorio, come alluvioni, frane, terremoti e incendi, e sul funzionamento del sistema di protezione civile. Previsti esercitazioni, concorsi di idee e attività rivolte a studenti, docenti e famiglie, oltre alla definizione di linee guida condivise per gestire le attività scolastiche durante le emergenze, in raccordo con la Sala Operativa Regionale Unificata.

Via libera anche a due accordi con l’Agenzia del Demanio per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico. Il primo, sottoscritto con i cinque atenei campani, è finalizzato al rafforzamento del sistema universitario regionale. Il secondo definisce il Piano degli immobili pubblici per lo sviluppo integrato scientifico, economico e culturale della Provincia di Caserta.

Infine, è stato approvato il nuovo statuto di Scabec SpA, la società in house della Regione per i beni culturali che si allinea così agli indirizzi di gestione 2026 per le società regionali e si è avviata la procedura per rinnovare l’Organismo indipendente di valutazione,in scadenza il 30 novembre, con un avviso pubblico per selezionare i tre componenti esterni.