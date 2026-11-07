VILLARICCA, PASSA LA MOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE: STOP (PER ORA) AL TAGLIO DEI 122 PINI. IL COMUNE DOVRA’ EFFETTUARE UNA NUOVA PERIZIA

Dopo cinque ore di discussione animata in Consiglio comunale, passa la mozione presentata da Nicola Campanile, del gruppo Per Villaricca, per chiedere la sospensione e il riesame dell’ordinanza sindacale che prevede la rimozione di 122 pini lungo Corso Europa.

La proposta è stata approvata al termine di un confronto particolarmente acceso tra i consiglieri, con sette astensioni e un voto contrario. Al centro del dibattito, il futuro degli alberi che costeggiano una delle principali arterie cittadine e la necessità di verificare attentamente le condizioni di salute di ciascun esemplare prima di procedere con eventuali abbattimenti.

La mozione impegna l’amministrazione guidata dal sindaco Gaudieri ad avviare una nuova perizia tecnica che accerti, pino per pino, lo stato di salute e le effettive condizioni di sicurezza degli alberi presenti lungo il Corso Europa.

L’obiettivo è ottenere una valutazione puntuale e individuale, superando una decisione generalizzata che riguarda complessivamente 122 alberi. La nuova verifica dovrà consentire di distinguere gli esemplari eventualmente compromessi da quelli che, invece, potrebbero essere salvaguardati.

L’approvazione della mozione rappresenta un passaggio politico e amministrativo importante in una vicenda che ha suscitato attenzione e dibattito in città. Dopo cinque ore di confronto, il Consiglio comunale ha dunque scelto di impegnare l’amministrazione a un ulteriore approfondimento tecnico prima di procedere con la rimozione dei pini.

Resta ora da capire quali saranno gli esiti della nuova perizia e quali decisioni assumerà l’amministrazione Gaudieri sul destino dei 122 alberi di Corso Europa.