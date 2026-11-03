Alcol e rischio cancro, gli ultimi studi

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Un po’ di vino non fa male? Non è così. Il consumo di alcol è associato al rischio di sviluppare almeno 7 diversi tipi di cancro: del cavo orale, della gola, della laringe, dell’esofago, della mammella, del colon-retto e del fegato. I dati suggeriscono che qualsiasi quantità di alcol, in particolare, potrebbe incidere sul rischio legato al cancro al seno. Secondo il quadro complessivo, definito sulla base di una serie di studi, “in sostanza bere circa un bicchiere di vino al giorno – o comunque una porzione standard di alcol – aumenta il rischio di cancro al seno a lungo termine di circa il 10%”, afferma Anne McTiernan, medico internista ed epidemiologa che si occupa di prevenzione oncologica presso il Fred Hutch Cancer Center di Seattle, come riporta il Washington Post.

McTiernan è stata tra gli autori principali di un report redatto già nel 2017. In quell’occasione, la scienziata evidenziò che “non esiste un livello di consumo di alcol che possa considerarsi del tutto sicuro” in relazione al tumore al seno. Tale linea, evidenzia il quotidiano americano, è stata condivisa dall’Oms in un documento del 2023: nel testo si afferma che “non esiste una quantità sicura di alcol”. Anche l’American Cancer Society, nel 2020, ha modificato il proprio orientamento: non raccomanda più la moderazione ma suggerisce che “la scelta migliore sia non bere affatto”. In Italia, il tema viene periodicamente riproposto dal professor Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche ‘Mario Negri’. “In Italia non si può dire ma il vino è cancerogeno”, dice lo scienziato.













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