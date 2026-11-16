Gocce d’amore per passi di libertà”: l’impegno di Bianca Imbembo

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Al Maschio Angioino di Napoli, giovedì 19 novembre, una giornata di arte, testimonianze e solidarietà sarà dedicata agli orfani di femminicidio e alle famiglie che li accolgono.

A cura dell’ Avvocato Lelio Mancino

L’iniziativa, promossa da Fondazione ANLU e KILESA, sosterrà l’associazione EDELA.

Il progetto nasce da un’idea di Bianca Imbembo, imprenditrice e fondatrice di KILESA. «Volevo richiamare l’attenzione su bambini e ragazzi che spesso restano ai margini del racconto della violenza di genere.

Quando una donna viene uccisa, i suoi figli affrontano una perdita devastante e un percorso difficile. Vogliamo trasformare la solidarietà in un aiuto concreto».

Imbembo ha coinvolto la Fondazione ANLU nella realizzazione dell’evento. «Con la presidente Mariateresa Lanza condividiamo l’attenzione verso le persone più fragili. Questi ragazzi hanno bisogno di protezione, ma anche di ascolto e accompagnamento nel tempo. E accanto a loro ci sono famiglie che si fanno carico di una responsabilità enorme».

Il titolo, Gocce d’amore per passi di libertà, richiama il valore dei gesti solidali e la possibilità di ricominciare. «Ogni piccolo gesto può contribuire a costruire un sostegno concreto. Per questi bambini, libertà significa poter crescere circondati da rispetto, ascolto e protezione».

Alle 17, nella Sala dei Baroni, si terrà un confronto coordinato dalla giornalista Mariamichela Formisano. Tra i momenti centrali, la testimonianza dei nonni affidatari Adriana e Luigi Formicola. Alle 19, nella Cappella Palatina, sarà inaugurata la mostra delle Scarpe Rosse, installazione ideata dall’architetto Maurizio Martiniello e accompagnata da musica dal vivo.

Durante l’evento si potranno acquistare le borsette in pelle realizzate da KILESA in edizione speciale: il ricavato sarà devoluto a EDELA. «La solidarietà non dovrebbe esaurirsi in una giornata. Può diventare ascolto, sostegno e presenza nel tempo. Ogni gesto può aiutare a costruire passi di libertà».













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