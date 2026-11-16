CASO DI MALTRATTAMENTI A UN BAMBINO AUTISTICO A SECONDIGLIANO, GLI AMICI DI GENNARO: «FATTI INACCETTABILI, SERVONO RESPONSABILITÀ E CONTROLLI RIGOROSI».

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L’Associazione “Gli Amici di Gennaro” esprime profondo dolore, indignazione e la più ferma condanna per i gravissimi fatti emersi nei giorni scorsi in una scuola di Secondigliano, dove un bambino autistico sarebbe stato vittima di maltrattamenti da parte di figure professionali che, per ruolo e responsabilità, avrebbero dovuto garantirgli protezione, assistenza e sostegno: un docente di sostegno e un’educatrice.

Si tratta di un episodio di estrema gravità, che scuote le coscienze e ferisce profondamente l’intera comunità. Quanto accaduto, qualora confermato nelle sedi competenti, rappresenterebbe una violazione inaccettabile dei diritti fondamentali di un minore e un gravissimo tradimento dei principi di inclusione, rispetto e tutela delle persone con disabilità.

La scuola deve essere, per ogni bambino, un luogo sicuro, di crescita, accoglienza e opportunità. Ancora di più per chi vive una condizione di maggiore fragilità e necessita di attenzioni, competenze e sensibilità specifiche. Ogni forma di abuso, sopraffazione o violenza nei confronti di un minore è inammissibile e non può trovare alcuna giustificazione.

Durissima la presa di posizione del presidente dell’Associazione, l’avv. Vincenzo Taralbo:

«Siamo di fronte a fatti gravissimi, intollerabili e profondamente disumani. È inaccettabile che un bambino autistico, già chiamato ad affrontare quotidianamente difficoltà e sfide particolari, possa subire violenza e sopraffazione proprio nel luogo che dovrebbe garantirgli protezione, serenità e inclusione, per mano di figure incaricate di accompagnarlo nel suo percorso educativo e di crescita.

Non bastano più le dichiarazioni di circostanza. Chiediamo che venga fatta piena luce sull’accaduto e che siano accertate, senza sconti, tutte le eventuali responsabilità, dirette e indirette. Le istituzioni scolastiche e gli organismi preposti hanno il dovere di garantire controlli rigorosi, professionalità adeguate e un sistema di vigilanza realmente efficace.

Il sostegno agli alunni con disabilità non può essere considerato un semplice incarico, ma rappresenta una responsabilità umana, educativa e professionale che richiede preparazione, sensibilità, rispetto e autentica vocazione. I nostri bambini non possono essere affidati a chi non è in grado di comprenderli, rispettarli e tutelarli».

Proprio dalla necessità di trasformare l’indignazione in un impegno concreto nasce la nuova iniziativa dell’Associazione “Gli Amici di Gennaro”, che annuncia l’avvio, nelle prossime settimane, di un progetto dedicato alle scuole di Napoli.

L’iniziativa porterà direttamente nelle aule scolastiche percorsi di informazione, sensibilizzazione e formazione sui temi dell’inclusione, della disabilità e della conoscenza dei disturbi dello spettro autistico, coinvolgendo studenti, docenti e famiglie.

L’obiettivo è promuovere una cultura dell’accoglienza e della consapevolezza, contrastare pregiudizi e discriminazioni e contribuire alla costruzione di ambienti scolastici in cui ogni bambino possa sentirsi compreso, rispettato, accolto e, soprattutto, al sicuro.

«Non possiamo limitarci a denunciare quando il danno è già stato fatto», conclude l’avv. Taralbo. «Abbiamo il dovere di intervenire prima, attraverso la cultura, la prevenzione e la formazione. Con questo progetto vogliamo entrare nelle scuole, parlare ai ragazzi, sensibilizzare gli insegnanti e coinvolgere le famiglie. L’inclusione non può restare uno slogan o una bella parola scritta nei documenti ufficiali: deve diventare una pratica quotidiana, fatta di rispetto, competenza, ascolto e attenzione verso ogni singolo bambino.

La dignità dei nostri figli non è negoziabile. Dobbiamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché episodi simili non si ripetano mai più».

Ufficio Stampa e Comunicazione

Dott.ssa Elena Barbato













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