INCHIESTA SORESA, FARO DEI PM SUI FONDI DELLE COOPERATIVE

Faro sui fondi delle coop. Secondo le ricostruzioni riportate da Il Mattino, i pubblici ministeri stanno approfondendo la gestione delle risorse legate alle cooperative e il loro presunto impiego per finanziare pacchetti di voti durante le competizioni elettorali locali, come quelle oplontine. Assunzioni e scambi di favori. Dalle intercettazioni emergono presunti accordi in cui il sostegno elettorale di alcuni candidati veniva ricambiato con assunzioni mirate o favori lavorativi all’interno del sistema delle coop e degli enti collegati. Le accuse principali e gli appalti coinvolti
Arresto dei vertici. L’indagine, coordinata dai pm Henry John Woodcock e Colonna Romano, ha portato in carcere il presidente di So.Re.Sa. Tommaso Casillo e gli imprenditori Mario e Marco Langella.
Tangenti e gare truccate. L’accusa contesta mazzette per 120mila euro (consegnate anche in pacchi regalo o buste) per pilotare due appalti dal valore complessivo di oltre 53 milioni di euro. Tra queste figurano la gara da 23,8 milioni per il noleggio delle barelle negli ospedali campani e l’appalto per i rifiuti a Somma Vesuviana.
Infiltrazioni camorristiche. L’inchiesta ipotizza anche legami e favoritismi negli appalti pubblici verso esponenti legati al clan Veneruso nell’area orientale di Napoli.