INCHIESTA SORESA, FARO DEI PM SUI FONDI DELLE COOPERATIVE

Faro sui fondi delle coop. Secondo le ricostruzioni riportate da Il Mattino, i pubblici ministeri stanno approfondendo la gestione delle risorse legate alle cooperative e il loro presunto impiego per finanziare pacchetti di voti durante le competizioni elettorali locali, come quelle oplontine. Assunzioni e scambi di favori. Dalle intercettazioni emergono presunti accordi in cui il sostegno elettorale di alcuni candidati veniva ricambiato con assunzioni mirate o favori lavorativi all’interno del sistema delle coop e degli enti collegati. Le accuse principali e gli appalti coinvolti

Arresto dei vertici. L’indagine, coordinata dai pm Henry John Woodcock e Colonna Romano, ha portato in carcere il presidente di So.Re.Sa. Tommaso Casillo e gli imprenditori Mario e Marco Langella.