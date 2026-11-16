INCHIESTA SORESA, FARO DEI PM SUI FONDI DELLE COOPERATIVE

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Faro sui fondi delle coop. Secondo le ricostruzioni riportate da Il Mattino, i pubblici ministeri stanno approfondendo la gestione delle risorse legate alle cooperative e il loro presunto impiego per finanziare pacchetti di voti durante le competizioni elettorali locali, come quelle oplontine. Assunzioni e scambi di favori. Dalle intercettazioni emergono presunti accordi in cui il sostegno elettorale di alcuni candidati veniva ricambiato con assunzioni mirate o favori lavorativi all’interno del sistema delle coop e degli enti collegati. Le accuse principali e gli appalti coinvolti

Arresto dei vertici. L’indagine, coordinata dai pm Henry John Woodcock e Colonna Romano, ha portato in carcere il presidente di So.Re.Sa. Tommaso Casillo e gli imprenditori Mario e Marco Langella.

Tangenti e gare truccate. L’accusa contesta mazzette per 120mila euro (consegnate anche in pacchi regalo o buste) per pilotare due appalti dal valore complessivo di oltre 53 milioni di euro. Tra queste figurano la gara da 23,8 milioni per il noleggio delle barelle negli ospedali campani e l’appalto per i rifiuti a Somma Vesuviana.

Infiltrazioni camorristiche. L’inchiesta ipotizza anche legami e favoritismi negli appalti pubblici verso esponenti legati al clan Veneruso nell’area orientale di Napoli.

Gli ultimi sviluppi giudiziari e politici. La difesa di Casillo. Durante l’interrogatorio di garanzia riportato dalla TGR Campania, Tommaso Casillo ha respinto ogni addebito per due ore dichiarando di non aver mai intascato tangenti. Azzeramento dei vertici. Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha annunciato il rinnovo dei vertici della società, mentre due dirigenti indagati sono già stati estromessi dalle commissioni di gara.
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