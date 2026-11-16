IL FERIMENTO DI “LINUCCIO ’O BARBIERE” E GLI EQUILIBRI CRIMINALI DI MUGNANO: CANTIERI, AFFARI E NUOVE OMBRE SUL TERRITORIO

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Non è soltanto il ferimento di un uomo già conosciuto negli ambienti investigativi a riaccendere i riflettori sulla criminalità organizzata nell’area nord di Napoli. Dietro l’episodio che ha coinvolto Nicola Schiavone, 41 anni, conosciuto negli ambienti criminali con il soprannome di “Linuccio ’o Barbiere”, si apre uno scenario ben più ampio, che riguarda gli equilibri dei clan, gli interessi economici e le trasformazioni urbanistiche di un territorio diventato negli ultimi anni particolarmente appetibile.

Mugnano sta vivendo una fase di intensa trasformazione, con un significativo sviluppo edilizio, nuovi interventi immobiliari, cantieri e operazioni commerciali che stanno modificando il volto della città. Una crescita che porta con sé opportunità economiche e occupazionali, ma che rende inevitabilmente più delicato il controllo della legalità, soprattutto in un’area storicamente esposta alla pressione della criminalità organizzata.

È proprio il settore dell’edilizia, insieme a quello delle attività commerciali e degli appalti, a rappresentare uno degli ambiti più sensibili sotto il profilo investigativo. Un comparto nel quale circolano capitali importanti, si concentrano interessi imprenditoriali e possono svilupparsi tentativi di infiltrazione e condizionamento.

Non è un caso che Mugnano e i territori limitrofi siano stati interessati, negli ultimi anni, da diverse attività investigative riguardanti le organizzazioni criminali e i loro interessi economici. Un quadro nel quale si inseriscono anche distinti filoni d’indagine che hanno riguardato esponenti della politica locale e ambienti politico-amministrativi. Vicende che dovranno essere valutate nelle rispettive sedi giudiziarie e che, naturalmente, non comportano alcuna automatica attribuzione di responsabilità.

In questo contesto si colloca la figura di Nicola Schiavone, da tempo conosciuto dagli investigatori e comparsa in importanti ricostruzioni investigative relative al clan Amato-Pagano, la potente organizzazione criminale degli Scissionisti, storicamente radicata tra Scampia, Melito, Mugnano e altri comuni dell’hinterland napoletano.

Secondo quanto ricostruito in precedenti attività investigative, Schiavone avrebbe ricoperto un ruolo di rilievo negli assetti operativi del sodalizio, diventando uno dei referenti per la gestione delle estorsioni sul territorio di Mugnano. Un’attività che, secondo le contestazioni investigative, avrebbe interessato soprattutto il mondo dell’imprenditoria e dell’edilizia.

Il suo nome era emerso anche in relazione a una vicenda estorsiva risalente al maggio 2019, ricostruita in un’ordinanza cautelare eseguita dai Carabinieri su richiesta della Procura di Napoli.

Al centro dell’inchiesta, la presunta imposizione di un pagamento a un imprenditore edile impegnato in lavori sul territorio. Secondo la ricostruzione investigativa, dopo una prima intimidazione nel cantiere, finalizzata a interrompere le attività, l’imprenditore sarebbe stato convocato in un’abitazione di Mugnano per un incontro con alcuni esponenti del gruppo criminale.

Tra i presenti, secondo gli atti investigativi, figuravano lo stesso Schiavone e altri soggetti indicati dagli inquirenti come figure di riferimento del sodalizio, tra cui Marco Liguori, detto “Marchetiello”, Fortunato Murolo, soprannominato “Sasaman”, e Salvatore Chiariello, conosciuto come “Totore ’o Boxer”.

La richiesta economica iniziale sarebbe stata di 200mila euro, successivamente ridotta a 80mila. La somma, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stata collegata a diversi interessi immobiliari e imprenditoriali: dalla realizzazione di un supermercato a Melito ad alcune operazioni immobiliari a Mugnano, passando per un’asta giudiziaria.

Il pagamento sarebbe avvenuto attraverso una combinazione di denaro contante e fatturazioni per presunti servizi di vigilanza che, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbero stati imposti dall’organizzazione.

Un episodio che restituisce la dimensione degli interessi economici che, secondo le indagini, sarebbero stati al centro delle strategie estorsive del gruppo.

Oggi il ferimento di Schiavone riporta inevitabilmente l’attenzione su questi equilibri. Quali siano le ragioni dell’agguato, se esista un collegamento con dinamiche criminali pregresse e se l’episodio possa avere conseguenze sugli assetti del territorio sono interrogativi ai quali soltanto le indagini potranno dare una risposta.













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