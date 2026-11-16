NAPOLI BASKET, IMPRESA CONTRO TRIESTE: SPISSU DECISIVO, SETTIMA VITTORIA IN OTTO PARTITE

Vittoria al cardiopalma per il Napoli Basketball, che supera Trieste con il punteggio di 90-89 e conquista il settimo successo nelle ultime otto partite.

A decidere una sfida combattutissima è stato Marco Spissu, autore del canestro decisivo a soli 12 secondi dalla sirena finale. Un tiro pesantissimo che ha regalato agli azzurri un successo di un solo punto, facendo esplodere la gioia dei tifosi.

Un’altra prova di carattere per Napoli, che conferma il suo ottimo momento di forma e continua a sorprendere, dimostrando solidità, determinazione e grande capacità di lottare fino all’ultimo possesso.