MARANO, PROSEGUONO I LAVORI STRADALI: PRIMI INTERVENTI A SAN ROCCO, DOMANI SI CHIUDE VIA LAZIO, MERCOLEDÌ SI PARTE AL CORSO MEDITERRANEO

Condividi

Visite: 420

77 Visite

Proseguono gli interventi di manutenzione e rifacimento del manto stradale sul territorio cittadino. Il programma dei lavori ha subito oggi una modifica a causa delle condizioni meteorologiche: le piogge hanno infatti impedito il completamento dell’intervento in via Lazio, dove gli operai torneranno domani per ultimare le operazioni.

Nuovo appuntamento, invece, per mercoledì, quando è previsto l’avvio dei lavori lungo corso Mediterraneo, un’altra arteria importante della viabilità cittadina che necessita di interventi di riqualificazione.

Nel frattempo, sempre nella giornata di oggi, si è intervenuti anche nella zona di San Rocco, dove è stata avviata la scarificazione dell’asfalto ammalorato, operazione preliminare necessaria per procedere successivamente alla nuova asfaltatura.

Un programma di interventi che inevitabilmente comporta disagi alla circolazione, soprattutto considerando che sono attualmente interessate dai lavori anche altre strade, tra cui via Castel Belvedere.

Inevitabile, dunque, qualche rallentamento e qualche difficoltà per automobilisti e residenti. Ma si tratta di disagi temporanei che vanno letti anche alla luce delle condizioni in cui versano da tempo numerose strade cittadine.

Dopo mesi e anni di immobilismo e mancati interventi da parte delle precedenti amministrazioni, la manutenzione della rete viaria rappresenta una necessità non più rinviabile.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti