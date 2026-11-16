MARANO, I “VOLENTEROSI” LANCIANO LA SFIDA DELLA PARTECIPAZIONE: «LA CITTÀ SI COSTRUISCE INSIEME, ECCO IL MODULO PER LE SEGNALAZIONI». IL 29 NOVEMBRE L’INAUGURAZIONE DELLA SEDE

MARANO – Dare voce ai cittadini, raccogliere idee, ascoltare proposte e trasformare le esigenze della comunità in progetti concreti per il futuro della città. È questo l’obiettivo di “Volenterosi per Marano”, il movimento civico che sta raccogliendo centinaia di adesioni e che si propone di imprimere una svolta alla vita sociale, civile e amministrativa del territorio.

L’iniziativa parte da un principio semplice, ma fondamentale: Marano non può essere costruita soltanto attraverso le decisioni di pochi, ma ha bisogno del contributo, della partecipazione e delle energie di tutti. Per questo i Volenterosi hanno lanciato una campagna di ascolto aperta all’intera cittadinanza, invitando residenti, professionisti, commercianti, giovani e associazioni a condividere idee, suggerimenti e proposte per migliorare la città.

Attraverso un apposito modulo online, ogni cittadino potrà segnalare criticità, indicare priorità e avanzare suggerimenti sui temi più importanti per il futuro di Marano. Un modo per superare la distanza tra cittadini e iniziative civiche, creando uno spazio di confronto e partecipazione reale.

«La nostra città ha bisogno anche della tua voce. Vogliamo dare spazio alle idee e alle proposte di tutti, perché ogni contributo può diventare un’occasione per migliorare Marano. Non servono soltanto le critiche, ma soprattutto le idee, la voglia di partecipare e la disponibilità a mettersi in gioco. Marano si costruisce insieme».

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del movimento, che in poco tempo ha già raccolto centinaia di adesioni, coinvolgendo cittadini accomunati dalla volontà di contribuire al cambiamento e di non rassegnarsi alle difficoltà che da troppo tempo accompagnano la città.

Un percorso che avrà anche un momento importante di incontro con la cittadinanza: domenica 29 novembre, alle ore 11, sarà inaugurata la nuova sede di “Volenterosi per Marano”, in corso Europa 111.

L’apertura della sede vuole rappresentare un punto di riferimento stabile per chiunque voglia avvicinarsi al movimento, confrontarsi, presentare proposte e partecipare alle iniziative. Uno spazio aperto, nel quale costruire relazioni, raccogliere istanze e mettere in rete le energie positive del territorio.

L’ambizione dei Volenterosi è quella di diventare una realtà capace di incidere concretamente sul futuro di Marano, promuovendo una nuova stagione di partecipazione civica, responsabilità e impegno collettivo.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: partecipare, proporre, contribuire. Perché il cambiamento di Marano non può essere delegato sempre agli altri. Deve partire anche dai suoi cittadini.

Per condividere le proprie idee e proposte: https://forms.gle/tCkxHbJvjZG5yepi8

Inaugurazione sede:

Domenica 29 novembre 2026

Ore 11:00

Corso Europa 111 – Marano di Napoli

VOLENTEROSI PER MARANO La città si costruisce insieme.