Allenatore di calcio abusa di un 13enne: arrestato in provincia di Napoli

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Violenza sessuale aggravata ai danni dell’allievo tredicenne di una scuola calcio del Napoletano: la polizia ha arrestato l’allenatore 48enne della provincia di Napoli nei confronti dei quali il gip ha emesso una misura cautelare in carcere su richiesta della Procura di Napoli.

Le indagini della Squadra Mobile di Napoli sono scattate lo scorso agosto, quando i genitori del minore hanno denunciato i ripetuti abusi sessuali che l’allenatore di calcio avrebbe commesso ai danni del figlio minore, all’epoca dei fatti tredicenne.

Le indagini hanno consentito, in termini di gravità indiziaria, di contestare che l’indagato, mister ed accompagnatore del giovane, approfittando della circostanza di essere in auto da solo con il ragazzino, durante i tragitti da e per la scuola di calcio avrebbe costretto la vittima a subire più abusi. Sono in corso accertamenti finalizzati ad accertare l’esistenza di eventuali altri ragazzi che potrebbero avere subito gli stessi abusi.













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