De Gennaro indagato per depistaggio per il caso Borsellino. I giudici cercano l’«agenda rossa»

L’inchiesta in corso, coordinata dal Procuratore Salvatore De Luca, fa riferimento alla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992 quando un’auto bomba uccise il pm Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Non è ancora chiaro, e i pm vogliono provare a ricostruirlo, dove sia finita l’agenda rossa che era appartenuta a Paolo Borsellino. Più in generale, i sospetti della Procura di Caltanissetta riguardano la conduzione delle indagini e il rapporto tra l’inchiesta e le rivelazioni che il pentito Contorno avrebbe potuto fare.

Secondo l’ipotesi accusatoria attuale, De Gennaro, avvalendosi di Carnicelli e Pacetto, si sarebbe adoperato per impedire a Contorno di rendere dichiarazioni alla Procura. Attraverso Peruzzi avrebbe invece occultato documentazione relativa, tra l’altro, all’arresto del pentito avvenuto nel 1989 in Sicilia, quando lo stesso De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine che gestiva il collaboratore di giustizia.