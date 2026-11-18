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Non è l’Ucraina. O non ancora, visto che il dossier non è stato ancora aperto al tavolo del programma. Lo si farà nella riunione già fissata per giovedì. Non sono le armi a Kiev quindi, ma è la patrimoniale a innescare tensioni nel centrosinistra alle prese con la costruzione del programma. E Avs che della misura ha fatto da sempre una sua priorità, stavolta dismette gli abiti ‘unitari’ indossati nei vari passaggi complicati dei rapporti tra Pd e M5S. “Senza la patrimoniale non c’è la coalizione“, va giù netto Nicola Fratoianni parlando con i cronisti a Montecitorio. A stretto giro arriva anche Angelo Bonelli: “Senza queste cose inutile fare le primarie. O cambiamo l’Italia o rischiamo l’irrilevanza”. Ce l’hanno con Giuseppe Conte che, dicono, “sta facendo asse con Italia Viva” per bloccare la proposta. E il Pd, sta mediando? “Per ora non molto…”, si riferisce.

I leader di Avs rivendicano il ruolo svolto in questi anni. “Abbiamo lavorato molto per unire la coalizione, favorendo un dialogo tra Pd e M5S, che sembrava difficile, e che ha portato all’avvio della costruzione del programma”. Ed ora che si arriva al dunque, lo stop proprio sulla misura “irrinunciabile” per Avs suona “non tollerabile e quindi irricevibile”. Chiosa Bonelli: “Non siamo soprammobili”. Il tavolo del programma dedicato alla questione tornerà anche a riunirsi questa mattina. Possibile si accorcino le distanze in quella sede? Fratoianni non lo esclude: “I tavoli servono a questo. Se si chiudono con ‘patrimoniale sì o no’? O con ‘sì o no armi a Kiev’? Così saremmo al punto di partenza. Comunque se non si riesce al tavolo, lo faremo noi quattro. Ma sulla patrimoniale chiudiamo. Senza, la coalizione non c’è”. Al momento un faccia a faccia tra i leader non è stato fissato. “Ci vedremo dopo che i tavoli avranno finito i lavori“, si spiega.













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