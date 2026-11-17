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Dalla seconda stagione di ‘Piedone – Uno sbirro a Napoli’ (dal 23 novembre su Sky e in streaming su Now), diretta da Alessio Maria Federici e creata da Peppe Fiore, alla ricerca di un produttore che abbia il coraggio di scommettere sul suo primo film da regista, fino alla dura riflessione sul cinema italiano, tra mancanza di lungimiranza, occasioni negate e un sistema che continua a puntare sugli stessi nomi. Salvatore Esposito si racconta all’Adnkronos, alternando l’entusiasmo per il ritorno nei panni dell’ispettore Vincenzo Palmieri (“un supereroe moderno che ancora non si è accorto di esserlo”), nella serie prodotta da Sky Studios, Wildside (società del gruppo Fremantle) e Titanus Production (società del gruppo Titanus), all’amarezza per un’industria che, a suo avviso, fatica a riconoscere e valorizzare il talento. “Il cinema italiano mi sfrutta poco”, ammette l’attore, che non risparmia critiche a produttori e distributori: “In Italia lavorano sempre gli stessi, spesso non portano risultati e, nel frattempo il cinema italiano resta dov’è”. Qual è l’evoluzione più grande che compie l’ispettore Vincenzo Palimieri nella seconda stagione di ‘Piedone – Uno sbirro a Napoli’?

“L’evoluzione più grande di Palmieri in questa seconda stagione è senza dubbio il passaggio da lupo solitario a uomo di squadra. Se nella prima stagione tendeva a ragionare e ad agire da solo, ora comprende l’importanza di affidarsi agli altri e di valorizzare le loro intuizioni. Per questo coinvolgerà molto di più l’ispettore Noviello (Fabio Balsamo, ndr) nelle indagini e imparerà a fidarsi maggiormente del lavoro della commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico, ndr) e dell’intero gruppo. Sarà proprio il gioco di squadra a rivelarsi fondamentale per risolvere molte situazioni complesse. In questo senso, la sua maggiore apertura verso gli altri rappresenta il cambiamento più significativo del personaggio. Allo stesso tempo, però, resta viva la ferita legata al passato dei suoi genitori, un elemento che continuerà ad accompagnarlo e ad avere un peso importante nel corso della stagione. Anche per questo, la serie appare più matura e strutturata rispetto alla prima, che aveva soprattutto il compito di introdurre i personaggi e definire il mondo narrativo”.













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