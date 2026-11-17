53 Visite
Spunta nella Manovra l’ipotesi di un maxi-condono edilizio esteso a tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di regolarizzare i piccoli abusi. La proposta riaccende il confronto politico e apre nuovi interrogativi sui criteri e sui limiti della sanatoria.
Intanto, sul fronte pensioni, la Lega alza la voce e annuncia battaglia fino a dicembre. Oggi a Palazzo Chigi è previsto un vertice di governo per affrontare i nodi della legge di bilancio. Sul tavolo anche l’appello di Giorgia Meloni a «spegnere i focolai» di tensione nella maggioranza.