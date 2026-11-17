56 Visite
Una corsa contro il tempo per salvare due vite. Il 4 novembre, Lina, 39 anni e alla quarantesima settimana di gravidanza, arriva all’Ospedale San Giuliano di Giugliano con un grave dolore al petto. Le cardiologhe riconoscono una sindrome aortica e attivano immediatamente la rete d’emergenza, organizzando il trasferimento urgente al Policlinico Federico II.
Qui, grazie alla collaborazione tra cardiochirurghi, ginecologi e neonatologi, viene eseguito un cesareo d’urgenza. Alle 14:56 nasce Gaetano Maria, 3,6 kg. Subito dopo, i medici intervengono per salvare la vita della mamma. Una storia di tempestività, competenza e lavoro di squadra che si conclude con una doppia speranza.