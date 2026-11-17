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Nelle scorse settimane, la Procura di Caltanissetta aveva chiesto gli arresti domiciliari per l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, indagato per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. Il gip ha però rigettato la richiesta della Procura, che ha presentato appello al Tribunale del Riesame: l’udienza per discutere l’istanza è già stata fissata per il 1° dicembre. A De Gennaro era stato notificato nei giorni scorsi un avviso di garanzia.

La richiesta di arresto arriva dopo le perquisizioni effettuate dai Ros in provincia di Roma in sei locali appartenenti allo stesso De Gennaro e al pentito e collaboratore di giustizia Salvatore «Totuccio» Contorno. Secondo la Procura di Caltanissetta, De Gennaro avrebbe cercato di impedire a Contorno di parlare con i magistrati e fatto occultare dei documenti. Anzi, il decreto di perquisizione parla in chiare lettere di un “mirato occultamento di documentazione sensibile”.

Gli accertamenti avevano riguardato anche Donatella Peruzzi, in servizio al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Massimo Carnicelli, addetto alla tutela dell’ex capo della Polizia, e Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia e suo stretto collaboratore. Secondo l’ipotesi dei magistrati nisseni, De Gennaro, avvalendosi di Carnicelli e Pacetto, si sarebbe adoperato per impedire a Contorno di rendere dichiarazioni alla Procura. Attraverso Peruzzi avrebbe invece occultato documentazione relativa, tra l’altro, all’arresto del pentito avvenuto nel 1989 in Sicilia, quando De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine che gestiva il collaboratore di giustizia.













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