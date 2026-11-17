Quarto giorno di emergenza rifiuti a Marano, dove la situazione continua a precipitare. Conti della ditta ancora sotto sequestro, mezzi senza gasolio e lavoratori senza stipendio: il servizio di raccolta è ormai in grave difficoltà.
Non ha prodotto risultati concreti neppure la riunione tenutasi ieri sera in Prefettura. Una crisi che affonda le radici in problemi ben più lontani, legati alle procedure di gara, all’affidamento del servizio e alla gestione complessiva dell’appalto.
La situazione di Marano Ambiente appare ormai insostenibile. La società non sembra nelle condizioni di garantire regolarmente il servizio e diventa inevitabile affrontare il tema di un cambio di gestione.
Nel frattempo, a pagare il prezzo più alto sono i cittadini, tra strade invase dai rifiuti, disagi igienico-sanitari e lavoratori che attendono le retribuzioni.