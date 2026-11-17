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La polizia a Melito, nel Napoletano, ha arrestato un uomo di 46 anni straniero, gia’ condannato per numerose rapine aggravate e furti in abitazione ed evaso nel 2025 dalla Casa Circondariale di Avellino, in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. Le attivita’ di ricerca dell’uomo si sono concluse nella serata di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile di Napoli – Sezione Criminalita’ straniera hanno eseguito nei confronti dell’uomo il provvedimento emesso lo scorso 3 agosto dalla procura di Santa Maria Capua Vetere – Ufficio Esecuzioni Penali.

I poliziotti hanno accertato che l’uomo era, insieme ai propri familiari, a Melito per partecipare alla festa di un connazionale all’interno di uno stabile in via Melitiello, intercettando l’auto a bordo della quale si trovava il ricercato. Ne e’ nato un lungo inseguimento, durato diversi minuti, conclusosi in via Circumvallazione Esterna, dove l’uomo ha fatto ingresso in una baraccopoli, tentando di darsi alla fuga anche grazie all’aiuto di numerosi connazionali presenti sul posto, finche’ non e’ stato bloccato dai poliziotti.













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