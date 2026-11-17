Restano gravissime le condizioni di Christian, il cittadino ghanese investito nei giorni scorsi in via Nenni, a Mugnano. L’uomo si trova ricoverato all’Ospedale del Mare, dove è mantenuto in coma farmacologico.

Nei giorni scorsi è stato sottoposto anche a un delicato intervento chirurgico per trattare i gravi ematomi riportati nell’incidente. La situazione resta estremamente delicata e le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione.

Christian lavora come custode presso un’azienda di Mugnano. La sera dell’incidente si trovava in strada e stava raggiungendo il centro commerciale ex Auchan per fare la spesa, quando è stato investito da uno scooterista sul marciapiede. Una vicenda che continua a tenere con il fiato sospeso quanti sperano in un suo miglioramento.