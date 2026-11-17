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Non è sconvolta o sorpresa Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo, alla notizia dell’indagine su Gianni De Gennaro e le perquisizioni all’ex capo della polizia. Lei e i suoi due fratelli hanno infatti sempre contestato «errori e omissioni di magistrati e investigatori». E ora, dice in una intervista al Corriere della Sera «Continua a venir fuori una situazione torbida».

E questo riguarda anche De Gennaro, perché «Da lui e altri ci aspetteremmo almeno una ammissione di colpa. Invece, sembra normale avere mantenuto l’allora capo della Mobile di Palermo, un bandito come La Barbera, a condurre indagini senza accordarsi delle avvisaglie. Da Scarantino in poi. Avrebbero dovuto avere l’onestà di fermare quel fiume di fango».

La richiesta di verità

È implacabile Fiammetta Borsellino, a cui la mafia ha strappato un padre quando era appena una bambina. Per lei «Queste persone sono moralmente deplorevoli. Non ho bisogno che me lo dica un giudice. Loro avevano la possibilità, occhi, facoltà e competenze per frenare tutto questo, per bloccare il depistaggio più grossolano della storia d’Italia. E non lo hanno fatto». E parliamo «Oltre De Gennaro, di tutti gli alti vertici del tempo. Di apparati investigativi e giudiziari che piazzavano nei posti chiave personaggi incompetenti che non avevano mai sentito parlare di mafia. Ampio il ventaglio di possibili traditori ad altissimo livello. Non mi stupirebbe se uscisse il nome del ministro che avrebbe dovuto fermare tutto questo». Al nome di Nicola Mancino risponde «Il ministro che disse di non avere incontrato mio padre nel giorno del suo insediamento, il 1° luglio del ’92. Lo stesso giorno in cui mio padre interrogava il pentito Gaspare Mutolo». Quando Borsellino disse alla moglie “Un amico mi ha tradito”…«Potrebbe trattarsi del collega della porta accanto, del grande investigatore, di chi affidava le indagini di mafia a incompetenti e massoni» risponde Fiammetta Borsellino.

La posizione ‘allucinante’ di Scarpinato

Anche su Scarpinato e la levata di scudi di diversi magistrati contro chi guida oggi la Procura di Caltanissetta, la figlia del giudice è netta: «Non mi parli di Scarpinato. Allucinante la sua posizione. Ho pienissimo rispetto per ciò che sta facendo la Procura di Caltanissetta. Difficile, dopo tanti anni. Soprattutto quando non si gode della collaborazione di chi dovrebbe parlare. Dovrebbe esserci la coda di chi diceva di essere vicino e amico di Paolo Borsellino. Ma ognuno si preoccupa di difendere la propria posizione personale. Tutti zitti. De Gennaro compreso».













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