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Condanne e maxi sequestro da 20 milioni di euro confermato a Napoli nel processo di appello che ha visto imputati i componenti della famiglia del boss Patrizio Bosti, ritenuto elemento di vertice del clan Contini, componente di rango dell’Alleanza di Secondigliano.

La terza sezione penale della Corte di Appello di Napoli (presidente Conte) ha condannato (riconoscendo la continuazione dei reati) il boss Patrizio Bosti a 26 anni di carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Venti anni di carcere invece per il figlio, Ettore Bosti. La Corte di Appello ha inflitto invece 5 anni e sei mesi di reclusione alla figlia del boss, Flora Bosti, condannata per riciclaggio aggravato (in primo grado 6 anni). Flora è stata invece assolta dal reato di minacce nei confronti del cognato Luca Esposito, minacce che secondo gli inquirenti aveva rivolto per convincerlo a ritrattare le dichiarazioni che aveva reso alla Procura. Confermati infine i 2 anni e 8 mesi inflitti in primo grado a Luca Esposito per il reato di autoriciclaggio: esclusa l’aggravante mafiosa e la partecipazione al clan Contini.













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