Una serata in discoteca, una provocazione, una donna da difendere e una vendetta che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. È il retroscena inquietante della sparatoria avvenuta il 13 aprile scorso nel cuore di Chiaia, a pochi passi da via dei Mille, dove un rider è scampato per miracolo a un tentativo di omicidio. A premere il grilletto sarebbe stato un 22enne di Melito, appartenente a un gruppo di giovani che, secondo gli investigatori, vantano legami familiari e rapporti di amicizia con esponenti di primo piano del clan Amato-Pagano.

La ricostruzione degli inquirenti restituisce il quadro di un’aggressione maturata per motivi personali, ma con contorni criminali particolarmente allarmanti. Tutto sarebbe cominciato con alcune avances rivolte alla ex compagna della vittima. La donna le avrebbe respinte e il rider sarebbe intervenuto per difenderla, entrando così in contrasto con il giovane. Una presa di posizione che avrebbe scatenato la reazione violenta dell’indagato, deciso, secondo l’accusa, a regolare i conti con il rivale.

La sera dell’agguato, il rider si trovava in compagnia di tre amici all’interno di una discoteca della zona di via dei Mille. Ma all’uscita dal locale la situazione è precipitata. Il 22enne, arrivato in sella a uno scooter insieme a un complice, avrebbe estratto una pistola dal sedile posteriore e fatto fuoco per tre volte contro la vittima. Tre proiettili, nessuno dei quali ha raggiunto il bersaglio. Il giovane è riuscito a salvarsi, mentre gli aggressori si sono allontanati rapidamente.

Due arresti per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso

Le indagini hanno portato all’arresto di Davide Cerrone, 22 anni, ritenuto il presunto esecutore materiale della sparatoria, e di Antonio Siviero, 31enne di Secondigliano, accusato di aver partecipato all’agguato guidando lo scooter utilizzato per raggiungere e poi lasciare il luogo dell’aggressione. Entrambi sono finiti in carcere con le accuse di tentato omicidio e porto illegale di arma, aggravate dalla circostanza mafiosa.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nel corso del procedimento giudiziario.

Le minacce sui social: «Piens all’omicidio»

C’è poi un ulteriore elemento che rende ancora più inquietante la vicenda. Gli investigatori stanno approfondendo alcune presunte minacce che sarebbero state indirizzate alla persona offesa attraverso i social network. Tra i messaggi comparirebbe la frase «piens all’omicidio». Al momento non è stato possibile stabilire con certezza chi abbia inviato quelle intimidazioni e se siano direttamente riconducibili agli indagati.

Le telecamere e le testimonianze decisive per ricostruire l’agguato

A ricostruire ogni passaggio della vicenda sono stati gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli, guidata dal dirigente Mario Grassia, con il vice dirigente Giuseppe Sasso, responsabile della sezione C.O., e gli agenti del commissariato San Ferdinando, diretto da Stefano Losco.

Determinante è stato il lavoro immediatamente successivo alla sparatoria. Gli agenti del commissariato erano intervenuti nella zona compresa tra vico Fornari e via dei Mille, raccogliendo le prime testimonianze e avviando gli accertamenti. Fondamentali anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito di ricostruire gli spostamenti dei presunti responsabili e la dinamica dell’azione di fuoco.

Tra i racconti raccolti dagli investigatori, anche quello di un testimone che avrebbe descritto il gruppo di giovani provenienti da Melito come particolarmente aggressivo e spavaldo: «Bevevano champagne a fiumi e avevano atteggiamenti da criminali».

Un episodio che ha trasformato una notte di movida nel salotto elegante di Napoli in uno scenario di violenza armata. E che, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe potuto concludersi con un omicidio per una vicenda nata da avances respinte e da una rivalità personale.