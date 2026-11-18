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Agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi. È la finalità della convenzione siglata tra la Prefettura di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, che rinnova la collaborazione tra le due istituzioni.

Oggi, nella sede dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in piazza del Plebiscito, hanno firmato l’accordo il prefetto Michele di Bari e il rettore Andrea Mazzucchi.

L’intesa si inserisce nel percorso di promozione della formazione “in house” avviato dalla Prefettura attraverso il coinvolgimento degli Atenei del territorio.

La convenzione stabilisce che la Prefettura, in qualità di soggetto ospitante, si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti per lo svolgimento di un periodo di tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell’Ateneo. L’Università, per proprio conto, predispone un progetto per l’attività di tirocinio curriculare per ciascun tirocinante.

La convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile.













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