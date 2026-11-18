La nuova casa del Napoli prende forma. E TerranostraNews può rivendicare di aver raccontato per primo questa importante operazione, anticipando una notizia destinata a segnare il futuro del club azzurro. Oggi arriva il passaggio decisivo: con la firma dei contratti, Aurelio De Laurentiis e la società Napoli diventeranno ufficialmente proprietari di quasi 13 ettari di terreno in località Pozzo Nuovo, a Qualiano.

Le trattative sono ormai concluse e il progetto entra nella sua fase operativa. Entro gennaio 2027 dovrebbero partire i lavori per trasformare l’area nel nuovo quartier generale del Napoli. Un investimento strategico che punta a dotare la società di una struttura moderna, funzionale e all’altezza delle ambizioni sportive del club.

Il conto alla rovescia è già cominciato. L’obiettivo è rendere operativo il nuovo training center nel giro di circa dodici mesi. Per questo motivo, la prima fase del cantiere sarà concentrata sulle strutture indispensabili per consentire alla prima squadra di trasferirsi nel nuovo centro il prima possibile.

La priorità sarà la realizzazione di almeno tre campi da calcio, oltre a spogliatoi, palestre, piscine, aree dedicate ai massaggi e agli uffici. Prevista anche una palazzina destinata alla ristorazione, per garantire agli atleti tutti i servizi necessari durante le giornate di allenamento.

In una seconda fase si passerà invece alla realizzazione della foresteria e del convitto destinato ai giovani calciatori, completando così un vero e proprio villaggio sportivo.

Non soltanto un nuovo centro di allenamento, dunque, ma un progetto destinato a cambiare l’organizzazione del Napoli e a rafforzare il legame tra il club e il territorio a nord di Napoli. Una svolta che TerranostraNews aveva raccontato in anticipo, quando il progetto era ancora al centro delle trattative.