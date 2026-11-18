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A cura dell’Avvocato Lelio Mancino

La Regione Campania ha avviato una nuova iniziativa per favorire l’inclusione sociale, l’autonomia personale e l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico. Un intervento che punta a sostenere non soltanto i beneficiari, ma anche le loro famiglie, attraverso percorsi personalizzati di accompagnamento e assistenza.

L’avviso pubblico, approvato con Decreto Dirigenziale n. 281/2026 e successivamente interessato dal Decreto n. 427 del 20 ottobre 2026, è finanziato attraverso il Programma Regionale Campania FSE+ 2021-2027 e il Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità.

Chi può beneficiare degli interventi?

I destinatari sono giovani tra i 16 e i 21 anni, nella delicata fase di transizione verso l’età adulta, e persone adulte con disturbi dello spettro autistico.

L’obiettivo è costruire percorsi capaci di rispondere ai bisogni individuali, sviluppare competenze comunicative, cognitive e relazionali e contrastare il rischio di isolamento sociale.

Quali servizi saranno attivati?

Il programma prevede due principali tipologie di intervento.

La prima riguarda l’accompagnamento delle famiglie nella fase successiva alla diagnosi, attraverso servizi di orientamento e sostegno.

La seconda prevede la realizzazione di progetti personalizzati, che potranno comprendere attività di socializzazione, percorsi formativi, esperienze di inclusione lavorativa e interventi sperimentali per l’autonomia abitativa.

Particolare attenzione viene riservata al passaggio dall’adolescenza all’età adulta, un momento nel quale molte famiglie incontrano difficoltà nell’individuare servizi adeguati e continuativi.

Chi può presentare domanda?

È importante chiarire che la manifestazione di interesse non viene presentata direttamente dalle famiglie.

Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore, in qualità di capofila di una rete costituita obbligatoriamente anche da un Ambito territoriale, un’ASL o distretto sanitario e uno o più soggetti autorizzati ai servizi per il lavoro.

Gli enti devono rispettare i requisiti previsti dall’avviso, compresa l’iscrizione al RUNTS e la presenza di una sede legale o operativa permanente in Campania.

Scadenza e modalità di partecipazione

Le domande possono essere presentate telematicamente entro le ore 23:59 del 2 dicembre 2026, attraverso il portale dei Servizi Digitali della Regione Campania.

L’accesso avviene mediante SPID, CIE o CNS, con trasmissione della documentazione richiesta e degli allegati firmati digitalmente.

Accedi all’avviso e alla piattaforma regionale⁠

Il diritto all’inclusione non deve fermarsi alla diagnosi

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per rafforzare la collaborazione tra istituzioni sanitarie, servizi sociali, Terzo Settore e mondo del lavoro.

Tuttavia, è fondamentale che i progetti non rimangano interventi isolati, ma contribuiscano a costruire una rete stabile di sostegno.

Il diritto all’inclusione delle persone con autismo non può esaurirsi nell’età scolastica.

Deve accompagnare la persona lungo tutto il percorso di vita, garantendo opportunità concrete di partecipazione, autonomia e dignità.













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