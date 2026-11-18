Torna al centro del dibattito politico la possibile riapertura dei termini del condono edilizio previsto dall’articolo 32 del decreto-legge 269/2003, introdotto dal governo Berlusconi. A rilanciare la proposta è Fratelli d’Italia, che punta a inserire un apposito emendamento nella prossima manovra finanziaria. L’obiettivo è soprattutto quello di intervenire sulla situazione della Campania, che nel 2003 non aderì al condono per la contrarietà dell’allora presidente della Regione, Antonio Bassolino. A sostenere l’iniziativa dovrebbe essere la deputata campana di FdI Imma Vietri.
La proposta mira a riaprire una finestra di sanatoria per gli immobili che, pur potendo rientrare nei parametri del condono del 2003, non hanno mai potuto beneficiarne, consentendo così di colmare il divario con le altre regioni.
Condono edilizio: cosa si potrebbe sanare
Va chiarito, innanzitutto, che non tutte le irregolarità edilizie richiedono un condono. Anche senza una nuova norma, è già possibile regolarizzare determinate difformità attraverso gli strumenti ordinari previsti dalla legge.
È il caso degli abusi cosiddetti formali: situazioni in cui manca un titolo edilizio o si riscontrano irregolarità amministrative, ma l’immobile risulta comunque conforme agli strumenti urbanistici, alla destinazione d’uso e ai limiti edilizi applicabili.
Diverso è il caso degli abusi sostanziali, cioè degli interventi realizzati in violazione delle regole urbanistiche ed edilizie. È proprio su questi che si concentra l’ipotesi di FdI: riaprire i termini della sanatoria straordinaria del 2003, permettendo di presentare nuove domande per gli abusi realizzati entro il 31 marzo 2003.
La riapertura, dunque, non riguarderebbe gli interventi abusivi realizzati successivamente a quella data.
Quali abusi rientravano nel condono del 2003?
Il decreto-legge 269/2003 prevedeva la possibilità di sanare, entro determinati limiti, ampliamenti e nuove costruzioni.
In particolare, erano ammessi:
- Ampliamenti edilizi fino al 30% della volumetria originaria e comunque non superiori a 750 metri cubi.
- Nuove costruzioni residenziali entro il limite di 750 metri cubi per singola domanda, con un tetto massimo complessivo di 3.000 metri cubi per edificio.
Non si trattava, tuttavia, di una sanatoria senza limiti. La normativa escludeva dal condono numerose tipologie di immobili, in particolare quelli realizzati su aree inedificabili, sottoposte a vincoli paesaggistici o culturali, interessate da incendi oppure appartenenti al demanio marittimo e fluviale o gravate da uso civico.
La possibile riapertura dei termini riporta quindi in primo piano una questione rimasta irrisolta per molti proprietari campani: la possibilità di regolarizzare immobili che, in altre regioni, avrebbero potuto accedere alla sanatoria del 2003.