Condividi

Visite: 38

56 Visite

Un anello perduto è tornato dal suo proprietario 50 anni dopo. Un uomo del Rhode Island ha ritrovato un prezioso cimelio dopo che il fratello lo aveva perso in mare. A raccontarlo è People, che riporta come un anello celebrativo della laurea risalente al 1964, e ormai considerato perduto, sia stato ripescato in mare e riportato al suo legittimo proprietario, Paul Benson.

L’emittente locale affiliata alla Nbc, Wjar, racconta come il fratello di Paul, Eric, avesse preso in prestito l’anello per un viaggio nello stato di Washington nel 1979 e lo avesse portato con sé in una spiaggia vicino a Puget Sound. L’uomo si è tolto l’anello poggiandolo su una roccia, ma lo stesso è stato sommerso dalla marea e inghiottito dall’acqua. “Mio fratello mi ucciderà”, sono stati i pensieri di Eric riportati all’emittente.

L’anello è rimasto disperso in mare per 50 anni, finché un appassionato di metal detector lo ha individuato mentre perlustrava la zona grazie alla bassa marea. L’uomo ha trovato l’anello e ha riconosciuto diversi dettagli identificativi, tra cui il nome della St. Raphael Academy, la scuola in cui si è laureato Benson, e le iniziali ‘PEB’ incise. Grazie agli ex alunni è riuscito a risalire a Paul e glielo ha consegnato di persona, volando fino in Rhode Island.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti