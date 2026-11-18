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Aurelio De Laurentiis ha firmato questa mattina i contratti preliminari di acquisto dei terreni di Qualiano su cui sorgerà il nuovo centro sportivo del Napoli. L’atto è stato siglato alle 12 davanti al notaio Francesco Coppa, nello studio di via dei Mille, a Chiaia.

All’uscita dallo studio il presidente, accompagnato dal vicepresidente Edoardo De Laurentiis, a chi gli chiedeva come fosse andata ha risposto: “E come deve andare?! È andata bene”. Presente alla firma anche il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che ha parlato di firme attese e di un passo che apre ora ai passaggi successivi.













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