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Un operaio di 47 anni, Guglielmo Esposito, è morto mentre lavorava all’interno di un rimessaggio per imbarcazioni in via Vecchia Fontanelle, a Castellammare di Stabia. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di circa tre metri mentre era impegnato in alcuni lavori su una barca.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi c’è anche quella di un malore improvviso che potrebbe aver provocato la perdita di equilibrio e la caduta. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di lesioni. Inutili i soccorsi del 118: per il 47enne non c’è stato nulla da fare.













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