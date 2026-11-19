La Procura di Caltanissetta non si arrende dopo il no del giudice per le indagini preliminari alla richiesta di arresto dell’ex capo della Polizia, il prefetto De Gennaro. I pubblici ministeri hanno presentato appello al Tribunale del Riesame, ribadendo la necessità di una misura cautelare per il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione dei reati.
Al centro dell’inchiesta c’è l’ipotesi di depistaggio aggravato dal favoreggiamento della mafia e degli stragisti occulti, in relazione alla strage di via D’Amelio del 1992, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.
Nell’atto di appello, la Procura sostiene che lasciare De Gennaro libero di muoversi e comunicare con altre persone potrebbe consentirgli di proseguire in condotte analoghe a quelle contestate. Secondo i magistrati, il rischio che gli indagati possano ostacolare le indagini sarebbe particolarmente concreto.
Nell’iniziativa dei pm viene inoltre richiamata la vicenda della nomina del fratello di De Gennaro al vertice della Guardia di Finanza, indicata tra gli elementi da approfondire nell’ambito dell’inchiesta.
La parola passa ora al Tribunale del Riesame, chiamato a valutare le ragioni della Procura e la richiesta di custodia cautelare.