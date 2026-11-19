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Il 3 dicembre 2026 due turni di visita in linguaggio semplice e chiaro, con guida visiva e ricostruzioni virtuali, in collaborazione con il Centro Don Orione di Ercolano

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dalle Nazioni Unite, il Parco Archeologico di Ercolano rinnova il proprio impegno per una cultura dell’accessibilità con un’iniziativa gratuita in programma giovedì 3 dicembre 2026.

L’obiettivo è il progressivo superamento di ogni forma di barriera alla conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale: non soltanto barriere architettoniche e fisiche, ma anche culturali, cognitive, comunicative e sociali. Per il Parco, l’accessibilità non si esaurisce nella possibilità di raggiungere fisicamente un luogo, ma deve tradursi nella possibilità concreta di comprenderlo, esplorarlo e viverlo pienamente.

In questa prospettiva vengono proposte visite guidate dedicate a persone con disabilità cognitiva, pensate per rendere il patrimonio archeologico di Ercolano più accogliente, comprensibile e fruibile da chi ha differenti modalità di percezione, comunicazione, apprendimento e interazione con l’ambiente. Le visite sono condotte da personale specializzato, con un linguaggio semplice e chiaro, e sono state progettate tenendo conto delle diverse esigenze individuali. Per l’occasione è stata predisposta una breve guida in formato visivo, con immagini e ricostruzioni virtuali dei luoghi visitati.

L’evento è realizzato in collaborazione con gli assistenti sociali e gli psicologi del Centro Don Orione di Ercolano.

Gli interessati potranno prenotare la propria partecipazione non appena sarà disponibile il link dedicato sul sito di CoopCulture.

Informazioni per le visite

Data: 3 dicembre 2026

Turni di visita: 10:30–11:30 e 15:00–16:00

Durata: circa 1 ora

Lingua: italiano

Partecipanti: piccoli gruppi di persone con disabilità cognitiva, accompagnate quando necessario da familiari, educatori o operatori di riferimento; massimo 15 persone per turno

Costo: attività gratuita. Ingresso gratuito per la persona con disabilità e per un accompagnatore, secondo la normativa vigente. Per i visitatori che non usufruiscono di gratuità e riduzioni a norma di legge è previsto il biglietto ordinario del sito

Prenotazioni: tramite il link che sarà pubblicato sul sito di CoopCulture non appena disponibile

Accoglienza: tutti i visitatori, muniti di biglietto d’ingresso (gratuito, ridotto o a pagamento), saranno accolti all’ingresso dell’area archeologica 10 minuti prima del turno di visita prenotato

Accessibilità e informazioni utili

I visitatori su sedia a rotelle possono utilizzare i camminamenti presenti nell’area archeologica; la planimetria è scaricabile all’indirizzo https://ercolano.cultura.gov. it/accessibilita/ . Si raccomanda l’uso di scarpe basse e comode. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a pa-erco@cultura.gov.it.













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