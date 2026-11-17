Si è svolta stamattina presso la direzione dell’ Asl Napoli 1,sita presso il distretto del Frullone, una manifestazione degli operatori della vigilanza non armata. Visto che a causa di una forte decurtazione delle ore alla ditta appaltatrice che svolge servizio di vigilanza e portierato, c’è il rischio concreto per circa 40 operai di trovarsi senza lavoro. I lavoratori a gran voce chiedono e sperano che l’ASL e l’azienda per cui lavorano trovino un accordo e che non sia loro a doverci rimettere. Sono intenzionati a non fermarsi, prevista già per domani un’ulteriore manifestazione alla sede della regione. Non si possono mandare 40 famiglie in mezzo alla strada, servono risposte concrete.