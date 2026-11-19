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Un esposto è stato inviato da Vincenzo Tucci, padre di Francesca Tucci, la 24enne deceduta lo scorso 2 luglio dopo un intervento chirurgico eseguito all’ospedale Cardarelli di Napoli, all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, e alla Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi, nei confronti del professore Francesco Corcione, consulente di parte del dottore che ha operato la giovane.

Il padre della vittima sostiene che il medico avrebbe omesso la dichiarazione di conflitto di interessi in occasione della pubblicazione di un articolo su un noto quotidiano: l’autore si sarebbe espresso in veste di osservatore neutrale della vicenda senza rendere noto il suo ruolo di consulente del chirurgo indagato.

Sul decesso della ragazza, infatti, sono in corso indagini da parte della Procura di Napoli che ipotizza il reato di omicidio colposo.













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