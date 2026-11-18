Dal prossimo 23 novembre inizieranno i 10 giorni di sospensione dal servizio per Sigfrido Ranucci: l’ex conduttore di Report lo ha annunciato in prima persona sui suoi social attraverso un videomessaggio: “Amici, prima che lo veniate a sapere dai giornali, ci tengo a dirvi che dal 23 novembre partirà la mia sospensione dalla Rai per 10 giorni dal lavoro e dallo stipendio. Verrà data esecuzione al provvedimento disciplinare del 5 ottobre scorso”. Ranucci, d’altronde, ha sempre voluto dare notizie di prima mano ai suoi follower, legittimamente, quindi non appena avuta contezza della conferma della sospensione, ha deciso di riferirla attraverso i social.

“Salterò due puntate di Spotlight ma non farò mancare il mio sostegno alla squadra. Vi prego di non farlo mancare anche voi. Prossimo appuntamento lunedì 22 novembre alle 22.30 sul canale 48 del digitale terrestre, 24 di Tivùsat e 508 di Sky”, ha aggiunto il conduttore. Sono quattro in tutto le contestazioni disciplinari che sono state mosse a Sigfrido Ranucci. In particolare, la Rai contesta alla sua risorsa, oggi vicedirettore di Rainews24, l’invio di mail aziendali a soggetti esterni, nello specifico a Valter Lavitola, gli ingressi in Rai di una sua conoscente, e soprattutto la denigrazione di due suoi colleghi, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, che inizialmente erano stati scelti per la conduzione di Report.

Quando è emerso il loro nome, il conduttore non si è risparmiato nel criticare aspramente i due giornalisti professionisti, risorse interne dell’azienda, che già facevano parte della squadra di Report. Poi Presutti ha lasciato l’incarico sotto la pressione di quanto accaduto, mentre Piervincenzi è rimasto saldo al suo posto, ma questo non cambia la gravità nell’atteggiamento di Ranucci, considerato inopportuno. Infine, tra le contestazioni, risultano esserci anche le conversazioni che il giornalista ha avuto con il deputato del M5s Dario Carotenuto. Lo scorso 9 ottobre il tribunale del lavoro ha respinto il ricorso d’urgenza presentato dagli avvocati del giornalista per chiedere il reintegro alla conduzione di Report, in quanto per il giudice che ha deciso la riorganizzazione aziendale non ha alcun nesso con il procedimento disciplinare.