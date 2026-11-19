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Oltre 150 adesioni al gruppo WhatsApp e più di 700 firme alla petizione dopo appena due giorni dal lancio: la richiesta è una soluzione unitaria, sicura e stabile per il plesso della scuola primaria Morelli in via Merliani al Vomero.

Il Comitato Valori collinari denuncia il nulla di fatto emerso dalla riunione svoltasi stamani presso la sede della Municipalità 5, alla quale hanno partecipato la dirigente scolastica, docenti e genitori della scuola primaria Domenico Morelli del Vomero. Nonostante la partecipazione compatta della comunità educante e l’urgenza della situazione, non sono giunte risposte sufficientemente chiare e concrete sulle alternative capaci di scongiurare lo smembramento del plesso di via Merliani. La scuola, attiva da circa ottant’anni, è al centro di un contenzioso locatizio e di un precetto relativo ai locali.

“ La presenza compatta di dirigente, docenti e genitori ha richiamato l’attenzione su una questione che non può più essere rinviata – dichiara Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari –. Non possiamo accettare che una scuola che da ottant’anni accompagna generazioni di bambini del Vomero venga smembrata e progressivamente cancellata. La Morelli non è soltanto un edificio: è parte viva della storia, dell’identità e della quotidianità del quartiere ”.













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