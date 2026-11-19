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Dal novembre 2026 a gennaio 2027 torna “Casa Mehari in festa – III edizione”, la rassegna natalizia che trasforma il bene confiscato alla criminalità e ora di proprietà del comune di Quarto in un laboratorio aperto di cultura, legalità e partecipazione. L’iniziativa propone oltre un mese di appuntamenti gratuiti dedicati a bambini, ragazzi e adulti che si svolgeranno tutti nella villa in via Nicotera n. 8.

Il cartellone è promosso dalle realtà che gestiscono la struttura – l’associazione capofila La Bottega dei Semplici Pensieri, le associazioni Artemide e Dialogos e la cooperativa sociale La Quercia Rossa – con il sostegno della Regione Campania e del Comune di Quarto.

Il programma si articola in due filoni principali: le mattinate didattiche e creative, pensate per le diverse fasce d’età dai 3 ai 18 anni, e gli spettacoli serali tra concerti, tradizione e comicità.

Il programma. Si parte venerdì 20 novembre con il live di Tommaso Primo e si prosegue fino all’Epifania con ospiti del panorama musicale, teatrale e giornalistico campano, tra cui Giovanni e Matteo Mauriello, Michele Maione e Fabio Brescia. Giovedì 10 dicembre (ore 10,30) si terrà un’iniziativa con l’Ordine dei Giornalisti della Campania: Libertà di stampa e beni confiscati – Da beni in Comune a Beni Comuni.

Il programma degli spettacoli. Inizio alle ore 9,30

Venerdì 20 novembre: Concerto di Tommaso Primo, tappa del Felici per due ore TOUR 2026; venerdì 4 dicembre: Concerto dei Wonderwalls (Italian Oasis Tribute Band); domenica 13 dicembre: A Napule nascette…, suoni e canti delle tradizioni natalizie con il maestro Michele Maione e i Tammurianti World Project; martedì 22 dicembre: Quanno nascette Ninno, spettacolo liberamente tratto da La Cantata dei Pastori con Giovanni Mauriello, Matteo Mauriello e Marianita Carfora; domenica 27 dicembre: Tombolata Show con Fabio Brescia, una serata dedicata all’umorismo e all’atmosfera delle feste; martedì 5 gennaio: A Maria – Quando il cielo baciò la terra, nacque Maria, spettacolo di Elisabetta D’Acunzo con Aniello Palomba (chitarra), Enrico Valanzuolo (tromba e flicorno) e Davide Costagliola (contrabbasso e direzione musicale).

Il programma dei laboratori per scuole, bambini e ragazzi. Inizio ore 9,30.

Lunedì 3 dicembre (14–18 anni): Comicon, mattinata ludica con giochi da tavolo e momenti di socialità a cura di Comicon e Giochi Uniti; venerdì 4 dicembre (6–10 anni): Bricklab – La Città del Natale (costruzioni e mattoncini con Associazione Brickanti) e Colori Dentro (emozioni, musica e parole a cura de La Bottega dei Semplici Pensieri); mercoledì 16 dicembre (3–5 anni): Mani in pasta, laboratorio di manipolazione a cura de La Bottega dei Semplici Pensieri; venerdì 18 dicembre (10–14 anni): Tamburi & Energia (laboratorio musicale a cura di Drum Circle) e a seguire la Città del Natale (con Associazione Brickanti) e Diversamente Differenziati (a cura de La Bottega dei Semplici Pensieri).













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