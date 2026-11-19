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Bitz della Guardia di Finanza nella sede della Camera di Commercio di Napoli in piazza Bovio. Le fiamme gialle hanno notificato un decreto di perquisizione tra gli altri al presidente dell’ente camerale, Ciro Fiola, e al vice presidente Antonino Della Notte, nell’ambito di una inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli sulle elezioni per il nuovo presidente avvenute ad aprile 2026. Sarebbero 7 gli indagati, secondo le prime informazioni. Nel decreto si ipotizzerebbero i reati di falso, peculato e corruzione. Le indagini sono coordinate dal pm Immacolata Sica e dall’aggiunto Giusi Loreto. Da stamattina, i finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziario del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo perquisizioni anche nella sede della Camera di Commercio.













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