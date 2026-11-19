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La Procura regionale della Corte dei conti per la Campania ha citato in giudizio l’ex sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, un ex dirigente del settore cultura e due istruttori amministrativi del Comune, chiedendo il risarcimento di un danno erariale stimato in prima battuta a complessivi 178.720 euro. L’inchiesta, condotta dai vice procuratori generali Licia Centro e Ferruccio Capalbo sotto il coordinamento del procuratore regionale Giacinto Dammicco e con il supporto della Guardia di Finanza, ha fatto luce su liquidazioni di denaro pubblico a favore di un’associazione privata, “La Fenice”, tra il 2022 e il 2025 per manifestazioni culturali.













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