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Caro Direttore, mi permetto di contattarla per segnalarle una situazione che ritengo meritevole di attenzione e di un approfondimento da parte della stampa locale.

Sono proprietario di un box auto a Marano di Napoli, dotato di regolare passo carrabile autorizzato dal Comune con provvedimento n. 114/2026 del 4 maggio 2026.

Il problema è che, nonostante l’autorizzazione, mi ritrovo frequentemente nell’impossibilità di entrare o uscire dal mio garage a causa degli stalli di parcheggio presenti immediatamente a destra e a sinistra dell’accesso.

La circostanza che ritengo particolarmente significativa è che proprio a seguito dell’autorizzazione del passo carrabile, le precedenti strisce bianche sono state cancellate e successivamente ridisegnate, accorciando gli stalli di parcheggio, ma senza lasciare uno spazio laterale sufficiente a garantire agevolmente le manovre.

Mi chiedo, pertanto, se i nuovi stalli rispettino effettivamente le dimensioni previste dalla normativa e, soprattutto, se prima della loro realizzazione sia stata verificata la concreta possibilità di ingresso e uscita dal box.

Mi risulta, infatti, che la normativa stradale preveda specifici requisiti tecnici per gli accessi carrabili e per la loro fruibilità. Sarebbe quindi interessante verificare se l’attuale configurazione della segnaletica sia conforme a tali disposizioni.

Un altro aspetto che lascia perplessi è che, in corrispondenza di altri passi carrabili presenti nelle immediate vicinanze, sono stati previsti spazi laterali di manovra, mentre nel mio caso gli stalli arrivano praticamente a ridosso dell’accesso. Mi domando quali criteri tecnici giustifichino questa differenza.

Basta che due automobili parcheggino leggermente oltre i limiti delle strisce, una per lato, per rendere estremamente difficoltoso, se non impossibile, l’accesso al garage. A questo si aggiungono le frequenti soste abusive direttamente davanti al passo carrabile, che mi costringono a richiedere ripetutamente l’intervento della Polizia Municipale.

L’aspetto ancora più sconcertante è il mancato riscontro da parte del Comune.

L’8 settembre 2026 ho inviato una PEC formale chiedendo un sopralluogo tecnico, la verifica della regolarità degli stalli e una soluzione che consentisse di utilizzare concretamente il passo carrabile, proponendo anche l’arretramento delle strisce o la trasformazione degli stalli adiacenti in parcheggi per motocicli.

A distanza di oltre 70 giorni, non ho ricevuto alcuna risposta, tanto da dover inoltrare un ulteriore sollecito e una formale diffida.

Mi domando: che senso ha autorizzare un passo carrabile se poi il cittadino non viene messo nelle condizioni di utilizzarlo? Chi verifica che gli stalli ridisegnati rispettino le misure regolamentari e consentano le necessarie manovre? E soprattutto, perché il Comune non risponde a una richiesta formale?

Non pretendo privilegi né l’eliminazione ingiustificata di parcheggi pubblici. Chiedo semplicemente che venga effettuata una verifica tecnica, che siano chiariti i criteri adottati per la nuova segnaletica e che venga garantita l’effettiva fruibilità di un accesso regolarmente autorizzato.

Mi farebbe piacere se la sua testata volesse approfondire questa vicenda, chiedendo anche un chiarimento agli uffici comunali competenti. Credo sia una questione di interesse pubblico, che riguarda il rispetto delle regole, la corretta gestione della viabilità e il diritto dei cittadini a ricevere risposte dalle istituzioni.

Sono disponibile a fornire tutta la documentazione, comprese le PEC, l’autorizzazione del passo carrabile e le fotografie che mostrano le difficoltà di accesso.

La ringrazio per l’attenzione e le auguro una buona serata.

Enrico Montanaro

La polizia locale sta seguendo il caso e preannuncia nuove interventi sulla segnalteca, seppur nella ristrettezza degli spazi.

nota di redazione













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