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Gli assegni familiari spettano per tutti gli undici figli, compresi i nove nati in Senegal da relazioni con donne diverse dalla moglie con cui l’uomo ha contratto il matrimonio riconosciuto in Italia. È quanto ha stabilito il giudice del lavoro del tribunale di Prato, accogliendo il ricorso presentato da un operaio senegalese, poligamo, regolarmente soggiornante in Italia e impiegato in una tintoria a Vaiano, contro il diniego dell’Inps. A riportare la decisione è il sito Notizie di Prato.

La vicenda riguarda un lavoratore che aveva chiesto il riconoscimento della prestazione economica per tutti i suoi figli: due nati dal matrimonio celebrato nel Paese d’origine e regolarmente trascritto in Italia e altri nove, residenti in Senegal, avuti da relazioni con donne diverse. L’Inps aveva respinto la richiesta, chiedendo una seriedi documenti e certificazioni per attestare la composizione del nucleo familiare, tra cui uno stato di famiglia comprensivo di tutti i figli. Una documentazione che l’uomo non era in grado di produrre, dal momento che i nove bambini erano nati al di fuori del matrimonio riconosciuto dall’ordinamento italiano. Il lavoratore aveva quindi presentato ricorso al Comitato provinciale dell’Inps, spiegando che i figli nati dalle altre relazioni non potevano comparire nello stato di famiglia relativo al matrimonio trascritto in Italia.













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