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Si celebra il 19 novembre la Giornata mondiale del tumore del pancreas, tra le forme di cancro più temute, che secondo i dati dell’Aiom – Associazione italiana di oncologia medica ha fatto registrare nel 2024 circa 13.585 nuove diagnosi. Ma cos’è il pancreas, perché si ammala e quali sono i sintomi a cui prestare attenzione? Lo spiegano gli esperti di Humanitas con ‘Una risposta oggi, nuove possibiltà domani’, iniziativa interattiva rivolta a pazienti, accompagnatori e professionisti dell’ospedale di Rozzano (Milano). Un’occasione per conoscere da vicino il lavoro della Pancreas Unit e i progetti di ricerca che l’Irccs sta portando avanti, anche grazie ai fondi del 5×1000. L’appuntamento è per domani in Humanitas, al primo piano del Building 2, dalle 9.30 alle 16.













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