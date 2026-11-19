In molti punti il servizio è tornato quasi regolare, come già accaduto nella giornata di ieri. Ancora accumuli in via Baracca. I mezzi hanno nuovamente carburante dopo l’ordinanza commissariale, ma resta aperta la questione degli stipendi non pagati agli operai di Marano Ambiente, che hanno proclamato lo stato di agitazione.

A Marano la raccolta dei rifiuti sta gradualmente tornando alla normalità. Nella giornata di oggi, così come già avvenuto ieri, in numerose zone della città i mezzi sono tornati a ritirare la spazzatura, con un progressivo miglioramento delle condizioni delle strade dopo giorni di accumuli e disagi.

La situazione, tuttavia, non è ancora completamente risolta. Restano diversi punti critici, tra cui via Baracca, dove sono ancora presenti quantitativi significativi di rifiuti. Rimane da chiarire anche perché in alcune aree si siano formati accumuli così consistenti, con sacchetti e materiali rimasti per giorni senza essere ritirati.

Un primo passo verso la ripresa del servizio è arrivato dopo l’ordinanza commissariale che ha consentito di ripristinare la disponibilità di gasolio per i mezzi destinati alla raccolta. La carenza di carburante aveva infatti contribuito a bloccare le attività, aggravando una situazione già difficile.

Ma all’orizzonte resta un’altra questione tutt’altro che secondaria: quella dei lavoratori di Marano Ambiente, che attendono ancora il pagamento degli stipendi. Proprio per questa ragione gli operai hanno proclamato lo stato di agitazione, manifestando il proprio disagio per una situazione economica e lavorativa che continua a non trovare soluzione.