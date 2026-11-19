Condividi

Visite: 29

27 Visite

uovo Cda per la Soresa, la società regionale per la sanità, dopo la bufera giudiziaria che ha portato all’arresto dell’ex presidente Tommaso Casillo per effetto dell’inchiesta della Dda.

Il presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, ha firmato oggi il decreto presidenziale con il quale sono stati designati i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028, ai fini della successiva nomina da parte dell’assemblea.

I componenti designati nel nuovo Cda sono Angelo Spirito, già presidente di sezione presso la Suprema Corte di Cassazione, con funzioni di presidente, Jonathan Franz Pratschke e Silvia Tuccillo, entrambi docenti presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, rispettivamente di Sociologia dei processi economici e del lavoro, il primo, e di Diritto Amministrativo e pubblico, la seconda.

La decisione della Giunta fa seguito alle dimissioni rassegnate nei giorni scorsi oltre che da Casillo, anche dai consiglieri Tommaso Amabile e Assunta Tartaglione, che hanno determinato, secondo quanto previsto dallo statuto societario, la cessazione dell’intero organo amministrativo.

“La scelta della Regione Campania – si sottolinea da Palazzo Santa Lucia – in qualità di socio unico, punta ad avviare una nuova fase per la società, attraverso una governance caratterizzata da elevate competenze tecniche, giuridiche e organizzative.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti