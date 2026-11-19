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È stata costretta a lanciarsi da un’auto in corsa per sfuggire alle violenze del marito, del suocero e di due cognati che intendevano punirla per essersi sottratta all’ennesimo stupro collettivo. Una storia dell’orrore, quella di una 25enne pakistana residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui nel 2021 venne uccisa Saman Abbas, che ha rischiato di finire in tragedia. Per fortuna, la giovane è stata salvata da alcuni passanti e i familiari, dopo le indagini dei carabinieri, ora rischiano di finire a processo.

Le violenze

Come riporta il Corriere della Sera, la ragazza viveva da tempo a Novellara insieme al marito 27enne, anch’egli originario del Pakistan, in una condizione di totale segregazione. In sede di denuncia, la 25enne ha raccontato di essere stata più volte picchiata dal coniuge con pugni, schiaffi e calci. L’uomo l’avrebbe colpita anche con le scarpe antinfortunistiche e la cintura dei pantaloni. Riteneva che la moglie fosse “una proprietà”, puntualizza il giornale di via Solferino, e le avrebbe impedito di imparare l’italiano per rallentare il processo di integrazione nella comunità locale. Non solo. La giovane sarebbe stata costretta a subire ripetuti rapporti sessuali, senza consenso, da parte del suocero e dei cognati.

La fuga dall’auto

Il culmine delle violenze si è verificato la mattina del 4 giugno scorso. Quel giorno la 25enne si era rifiutata di avere un rapporto intimo con il marito, il quale ha reagito portandola dai suoi familiari, che vivono nella zona di Correggio, affinché fosse sottoposta a una punizione collettiva. Stando a quanto emerso dalle indagini, il suocero e due cognati avrebbero cercato di strangolarla, salvo poi caricarla su un’auto con la forza e dirigersi verso una zona isolata di campagna. Durante il tragitto l’avrebbero minacciata di morte e di seppellire il cadavere in un pollaio. Sola e senza via di fuga, la giovane ha tentato un gesto disperato: ha aperto la portiera e si è lanciata dalla vettura in corsa. Alcuni automobilisti, che hanno assistito alla drammatica scena, si sono fermati ad aiutarla e hanno chiamato il 112. Da lì l’avvio delle indagini per maltrattamenti.













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